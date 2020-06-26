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Более 100 человек погибли в Индии от ударов молний за два дня

26 июня 2020 08:41
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Новости Индии. В Индии от ударов молний за два дня погибли 110 человек, свыше 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несчастные случаи с летальным исходом произошли на востоке и севере страны.

Более 100 человек погибли в Индии от ударов молний за два дня-1

Грозовые ливни застали жителей врасплох. Большинство жертв в момент удара стихии работали в поле. Ранее чрезвычайные службы страны предупреждали граждан о непогоде и объявили повышенный уровень опасности. Однако жители не стали укрываться в домах и продолжили работать, что и привело к такому исходу.

Более 100 человек погибли в Индии от ударов молний за два дня-4

Пострадавшие находятся в больнице с ожогами. Некоторые из них в тяжелом состоянии.

# Несчастный случай # Фотофакт

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