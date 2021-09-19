Более 10 тысяч мигрантов собрались под мостом на границе Мексики и США. Людям не хватает еды и воды

Более 10 тысяч мигрантов собрались под мостом, соединяющим штат Техас и Мексику. В стихийном лагере в основном находятся жители Гаити, Кубы и Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то что пограничный патруль США заявил о «безопасном, гуманном и упорядоченном процессе миграции», ситуация остается тяжелой. Многим беженцам не хватает воды и еды.