Более 10 тысяч мигрантов собрались под мостом на границе Мексики и США. Людям не хватает еды и воды

Более 10 тысяч мигрантов собрались под мостом, соединяющим штат Техас и Мексику. В стихийном лагере в основном находятся жители Гаити, Кубы и Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 10 тысяч мигрантов собрались под мостом, соединяющим штат Техас и Мексику. В стихийном лагере в основном находятся жители Гаити, Кубы и Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на то что пограничный патруль США заявил о «безопасном, гуманном и упорядоченном процессе миграции», ситуация остается тяжелой. Многим беженцам не хватает воды и еды.
Толпы людей в поисках убежища остаются и вдоль границы США с Мексикой. Ситуация перерастает в гуманитарную проблему, с которой сталкивается администрация Джо Байдена.