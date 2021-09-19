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Более 10 тысяч мигрантов собрались под мостом на границе Мексики и США. Людям не хватает еды и воды

19 сентября 2021 11:52
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Более 10 тысяч мигрантов собрались под мостом, соединяющим штат Техас и Мексику. В стихийном лагере в основном находятся жители Гаити, Кубы и Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 10 тысяч мигрантов собрались под мостом на границе Мексики и США. Людям не хватает еды и воды-1

Несмотря на то что пограничный патруль США заявил о «безопасном, гуманном и упорядоченном процессе миграции», ситуация остается тяжелой. Многим беженцам не хватает воды и еды.

Более 10 тысяч мигрантов собрались под мостом на границе Мексики и США. Людям не хватает еды и воды-4

Толпы людей в поисках убежища остаются и вдоль границы США с Мексикой. Ситуация перерастает в гуманитарную проблему, с которой сталкивается администрация Джо Байдена.

# Беженцы # Джо Байден # Фотофакт

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