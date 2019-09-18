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Более 10 тысяч человек тушат лесные пожары в Индонезии

18 сентября 2019 09:08
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Новости Индонезии. Свыше 10 тысяч человек пытаются потушить лесные пожары в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С островов Суматра и Калимантан экстренно эвакуируют туристов и местных жителей.

Более 10 тысяч человек тушат лесные пожары в Индонезии-1

Страну накрыл чудовищный смог. Жертвами ядовитого дыма стали уже два человека. Еще десятки находятся в больнице. Напомним, леса горят в стране уже не первую неделю. Возникли возгорания из-за сжигания травы и другой растительности.

В соседних Малайзии и Сингапуре зафиксирован критический уровень загрязнения воздуха. В странах закрывают школы и детские сады. По подозрению в поджогах полиция уже задержала около 200 человек.

Более 10 тысяч человек тушат лесные пожары в Индонезии-4

# Пожар # Фотофакт

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