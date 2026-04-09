Более 10 тысяч человек собрались в Вильнюсе на акцию протеста против ограничений свободы слова

Жителей Литвы возмутили попытки властей лишить их возможности получать объективную информацию. Более 10 тысяч человек собрались в Вильнюсе на площади перед Сеймом на акцию протеста против ограничений свободы слова и независимости СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для недовольства стало решение парламента внести изменения в закон о Литовском национальном радио и телевидении – главном общественном вещателе страны.