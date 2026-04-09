Более 10 тысяч человек собрались в Вильнюсе на акцию протеста против ограничений свободы слова

Жителей Литвы возмутили попытки властей лишить их возможности получать объективную информацию. Более 10 тысяч человек собрались в Вильнюсе на площади перед Сеймом на акцию протеста против ограничений свободы слова и независимости СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поводом для недовольства стало решение парламента внести изменения в закон о Литовском национальном радио и телевидении – главном общественном вещателе страны.
Помимо всего прочего, документ намного упрощает процесс увольнения руководства телеканала, а государство берет под полный контроль содержание контента. Предусмотрено заключение договора с правительством, в котором указывается сколько программ и на какие темы обязаны создавать журналисты. Кроме того закон ограничивает участие сторонних СМИ в эфире национального вещателя.
По мнению протестующих, это прямой путь к введению цензуры, которая лишит телеканал независимости и политизирует его. Акции солидарности также прошли в других городах Литвы. Ситуация уже дошла до Еврокомиссии, которая потребовала у Вильнюса разъяснений о сути поправок и их соответствии требованиям ЕС к свободе слова.
В Литве признали качество среднего образования плачевным.