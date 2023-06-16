Более 10 тысяч бойцов РФ получили выплаты за уничтожение и захват техники ВСУ

Более 10 тысяч военнослужащих России получили вознаграждения за уничтожение или захват вражеской военной техники в ходе спецоперации. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, пишет РИА Новости.

В 2022 году 7,064 бойца получили выплаты за ликвидацию 11,586 единиц украинской и западной военной техники. В 2023 году выплаты получили 3,193 военнослужащих за 4,415 единиц техники. Платежи осуществляются на основе приказов командиров воинских частей и поступают на личные лицевые финансовые счета военнослужащих. Морякам, уничтожившим шесть морских беспилотников, совершивших нападение на российские корабли и объекты в Крыму, было выплачено по 200 тысяч российских рублей.

В настоящее время ведутся расчеты с военнослужащими, которые уничтожили немецкие танки Leopard и бронетехнику производства США, а также других стран НАТО на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.