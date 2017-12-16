Богатейшего бизнесмена Канады Барри Шермана и его жену нашли мертвыми в их доме в Торонто

Новости Канады. Одного их богатейших бизнесменов Канады Барри Шермана и его жену нашли мертвыми в их собственном доме в Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. Одного их богатейших бизнесменов Канады Барри Шермана и его жену нашли мертвыми в их собственном доме в Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полиция назвала обстоятельства смерти пожилых супругов по меньшей мере подозрительными.
По данным Forbes, состояние Шермана превышает три миллиарда долларов. Весь капитал он заработал на фармацевтической компании, которая занимается выпуском препаратов-дженериков.