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Богатейшего бизнесмена Канады Барри Шермана и его жену нашли мертвыми в их доме в Торонто

16 декабря 2017 16:34
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Новости Канады. Одного их богатейших бизнесменов Канады Барри Шермана и его жену нашли мертвыми в их собственном доме в Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богатейшего бизнесмена Канады Барри Шермана и его жену нашли мертвыми в их доме в Торонто-1

Полиция назвала обстоятельства смерти пожилых супругов по меньшей мере подозрительными.

Богатейшего бизнесмена Канады Барри Шермана и его жену нашли мертвыми в их доме в Торонто-3

По данным Forbes, состояние Шермана превышает три миллиарда долларов. Весь капитал он заработал на фармацевтической компании, которая занимается выпуском препаратов-дженериков. 

Богатейшего бизнесмена Канады Барри Шермана и его жену нашли мертвыми в их доме в Торонто-5

# Фотофакт # Убийство

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