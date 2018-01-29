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Боевики с гранатомётами и стрелковым оружием напали на военную академию в Кабуле, 10 человек ранены

29 января 2018 09:31
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Новости Афганистана. Нападение на военную академию в Кабуле: двое военнослужащих Афганистана погибли, а еще десять получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевики с гранатомётами и стрелковым оружием напали на военную академию в Кабуле, 10 человек ранены-1

По предварительным данным, атаку устроила группа из пяти человек, трое из которых ликвидированы, а один задержан. Вооруженное столкновение с одним из террористов продолжается. Боевики, использовавшие при нападении реактивные гранатометы и стрелковое оружие, не смогли прорваться далее первого КПП.

Боевики с гранатомётами и стрелковым оружием напали на военную академию в Кабуле, 10 человек ранены-4

# Фотофакт # Нападение

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