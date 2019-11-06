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Боевики Исламского государства атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе

06 ноября 2019 20:35
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Новости Таджикистана. Боевики Исламского государства атаковали пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевики Исламского государства атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе-1

20 террористов проникли к пропускному пункту со стороны Афганистана. В результате перестрелки погибли пограничник и сотрудник МВД Таджикистана. Военным удалось ликвидировать 15 боевиков, остальные были задержаны. Сейчас их допрашивают правоохранители.

Боевики Исламского государства атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе-4

Нападение произошло на фоне международной встречи, которая проходит в эти дни в Ташкенте. Саммит стран Шанхайской организации сотрудничества посвящен теме борьбы с терроризмом.

# Теракт # Фотофакт

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