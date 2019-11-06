Боевики Исламского государства атаковали погранзаставу на таджикско-узбекской границе

Новости Таджикистана. Боевики Исламского государства атаковали пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 террористов проникли к пропускному пункту со стороны Афганистана. В результате перестрелки погибли пограничник и сотрудник МВД Таджикистана. Военным удалось ликвидировать 15 боевиков, остальные были задержаны. Сейчас их допрашивают правоохранители.