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Боеприпас с 25 кг взрывчатки. В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

12 ноября 2019 07:10
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Новости Германии. В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опасную находку обнаружили во время проведения строительных работ.

Боеприпас с 25 кг взрывчатки. В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны-1

Боеприпас содержал в себе 25 килограммов взрывчатки. Из близлежащих районов города пришлось эвакуировать почти 13 тысяч человек. В опасной зоне разрешено было находиться только сотрудникам экстренных служб. Спустя несколько часов саперы успешно разминировали бомбу, вывезли ее в безопасное место и уничтожили контролируемым взрывом. После чего власти Берлина разрешили жителям вернуться в свои дома.

Боеприпас с 25 кг взрывчатки. В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны-4

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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