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Boeing 747 лишился части крыла после столкновения с препятствием в аэропорту в Южной Каролине

21 декабря 2020 15:12
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Новости США. Грузовой самолет Boeing 747 столкнулся с препятствием в аэропорту Колумбии, города в штате Южная Каролина, расположенного на юго-востоке США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Boeing 747 лишился части крыла после столкновения с препятствием в аэропорту в Южной Каролине-1

Воздушное судно задело осветительную мачту во время руления. В результате происшествия лайнер лишился части крыла. К счастью, никто не пострадал. Сейчас специальная комиссия занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

# Самолет # Фотофакт

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