Boeing 747 лишился части крыла после столкновения с препятствием в аэропорту в Южной Каролине

Новости США. Грузовой самолет Boeing 747 столкнулся с препятствием в аэропорту Колумбии, города в штате Южная Каролина, расположенного на юго-востоке США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Грузовой самолет Boeing 747 столкнулся с препятствием в аэропорту Колумбии, города в штате Южная Каролина, расположенного на юго-востоке США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздушное судно задело осветительную мачту во время руления. В результате происшествия лайнер лишился части крыла. К счастью, никто не пострадал. Сейчас специальная комиссия занимается выяснением обстоятельств произошедшего.