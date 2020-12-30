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Boeing 737 MAX совершил первый коммерческий рейс после двух авиакатастроф  

30 декабря 2020 10:08
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Новости США. Боинг со скандальной репутацией совершил свой первый коммерческий рейс. Речь идет о лайнере модели 737 MAX, полеты которого были приостановлены после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Boeing 737 MAX совершил первый коммерческий рейс после двух авиакатастроф  -1

Рейс из Майами в Нью-Йорк продлился около двух с половиной часов. Пытаясь доказать безопасность модернизированного лайнера, авиаперевозчик ранее провел пробный полет с журналистами на борту.

Напомним, причиной двух крушений самолетов 737 MAX стали ошибки в работе системы коррекции и маневрирования. Специалисты занимались доработкой модели более полутора лет.

# Самолет # Фотофакт

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