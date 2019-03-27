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Boeing 737 MAX экстренно сел во Флориде из-за отказа двигателя

27 марта 2019 07:41
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Новости США. Скандально известный Boeing 737 MAX вновь фигурирует в сводках экстренных новостей. Из-за проблем с двигателем лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Орландо во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Boeing 737 MAX экстренно сел во Флориде из-за отказа двигателя-1

Сообщается, что пассажиров на борту не было. Самолет перегоняли пустым из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.

Boeing 737 MAX экстренно сел во Флориде из-за отказа двигателя-4

После двух авиакатастроф – в Индонезии и Эфиопии –  самолету Boeing 737 MAX запрещено перевозить пассажиров. Среди возможных причин катастроф называют недочеты системы предупреждения сваливания. Неисправности двигателей в отчетах не рассматриваются.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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