Boeing 737 MAX экстренно сел во Флориде из-за отказа двигателя

Новости США. Скандально известный Boeing 737 MAX вновь фигурирует в сводках экстренных новостей. Из-за проблем с двигателем лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Орландо во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что пассажиров на борту не было. Самолет перегоняли пустым из Флориды в Калифорнию на место временного хранения.