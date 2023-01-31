Прямой эфир

«Блумберг»: поставки танков в Украину приведут к эскалации конфликта

31 января 2023 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Безответственная политика Запада и многочисленные поставки оружия Киеву разрушают стабильность в мире. Об этом пишет одно из ведущих американских СМИ «Блумберг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Блумберг»: поставки танков в Украину приведут к эскалации конфликта-1

По мнению журналистов агентства, Запад уже не первый раз пренебрегает уроками истории. Так, прошлые попытки поучаствовать в военных кампаниях привели к разорению целых регионов Азии, Африки и Ближнего Востока. Поэтому закономерно, что поставки танков в Украину приведут к эскалации конфликта в регионе. Кроме того, попытки США и Евросоюза расширить свое военное присутствие за границей только усугубляют экономический кризис в самих странах.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Францию охватили забастовки. На улицу могут выйти миллионы
31 января 2023 06:22

Францию охватили забастовки. На улицу могут выйти миллионы

В Израиле будут сносить дома палестинцев
31 января 2023 06:13

В Израиле будут сносить дома палестинцев

Полиция Индии допросила говорящего попугая по делу о контрабанде
30 января 2023 20:03

Полиция Индии допросила говорящего попугая по делу о контрабанде