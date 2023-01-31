Безответственная политика Запада и многочисленные поставки оружия Киеву разрушают стабильность в мире. Об этом пишет одно из ведущих американских СМИ «Блумберг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению журналистов агентства, Запад уже не первый раз пренебрегает уроками истории. Так, прошлые попытки поучаствовать в военных кампаниях привели к разорению целых регионов Азии, Африки и Ближнего Востока. Поэтому закономерно, что поставки танков в Украину приведут к эскалации конфликта в регионе. Кроме того, попытки США и Евросоюза расширить свое военное присутствие за границей только усугубляют экономический кризис в самих странах.