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​Bloomberg: зерновая сделка с участием РФ продлевается

17 мая 2023 13:24
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Зерновую сделку с участием Российской Федерации решено продлить. Такую информацию приводит Bloomberg, пишет ТАСС. 

По данным агентства, объявление о продлении зерновой сделки будет озвучено в среду, 17 мая. Сообщается, что ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать действия России в случае, если сделка не будет продлена. В РФ отметили, что дальнейшее решение о пролонгации зависит от выполнения ее части соглашения.   

Посол Украины в Анкаре сообщил о переговорах по зерновой сделке в ближайшие дни

# Международная политика # Дмитрий Песков

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