​Bloomberg: зерновая сделка с участием РФ продлевается

Зерновую сделку с участием Российской Федерации решено продлить. Такую информацию приводит Bloomberg, пишет ТАСС.

По данным агентства, объявление о продлении зерновой сделки будет озвучено в среду, 17 мая. Сообщается, что ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать действия России в случае, если сделка не будет продлена. В РФ отметили, что дальнейшее решение о пролонгации зависит от выполнения ее части соглашения.