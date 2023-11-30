Bloomberg: Зеленский боится подписать закон о призывном возрасте

Президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от подписи под законом о понижении возраста призыва в армию с 27 до 25 лет, боясь возможной общественной реакции. Об этом сообщает Bloomberg, передает РИА Новости.

Законопроект, уже прошедший через парламент, вызывает опасения в администрации президента, так как его реализация может привести к росту напряжения и настроений «мир любой ценой».

В то же время страны Запада настаивают на усилении мобилизационных мероприятий в Украине, чтобы восполнить потери после провала контрнаступления. В Киеве уже начали обсуждение вопроса об усилении мобилизационных мероприятий, в том числе об отмене отсрочек от призыва для студентов, получающих вторые и третьи высшие образования.