Bloomberg: в США не разработали план Б по оказанию помощи Украине

У США нет «плана Б» для помощи Украине, кроме военной на сумму 60 миллиардов долларов, которая все еще завязана на Конгрессе США. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом администрация Байдена все больше разочаровывается в Конгрессе и европейских союзниках из-за задержки с финансированием Украины, так как растет опасение, что в ближайшие недели войска России могут достичь значительных успехов.

При этом издание со ссылкой на неназванного источника пишет, что европейские государства также должны срочно отреагировать на просьбы Украины поставить стране больше зенитно-ракетных систем Patriot из собственных резервов.