Прямой эфир

Bloomberg: в США не разработали план Б по оказанию помощи Украине

12 апреля 2024 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У США нет «плана Б» для помощи Украине, кроме военной на сумму 60 миллиардов долларов, которая все еще завязана на Конгрессе США. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом администрация Байдена все больше разочаровывается в Конгрессе и европейских союзниках из-за задержки с финансированием Украины, так как растет опасение, что в ближайшие недели войска России могут достичь значительных успехов. 

При этом издание со ссылкой на неназванного источника пишет, что европейские государства также должны срочно отреагировать на просьбы Украины поставить стране больше зенитно-ракетных систем Patriot из собственных резервов.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Московский патриархат может быть признан террористической организацией в Эстонии
12 апреля 2024 09:28

Московский патриархат может быть признан террористической организацией в Эстонии

Дуда заявил, что Варшава не может дать Киеву системы Patriot
12 апреля 2024 09:14

Дуда заявил, что Варшава не может дать Киеву системы Patriot

В Швейцарии призвали отменить санкции, не принятые Совбезом ООН
12 апреля 2024 09:06

В Швейцарии призвали отменить санкции, не принятые Совбезом ООН

На Играх в Париже могут отменить соревнования по плаванию в триатлоне
12 апреля 2024 08:39

На Играх в Париже могут отменить соревнования по плаванию в триатлоне

Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат террористической структурой
12 апреля 2024 08:33

Глава МВД Эстонии предложил признать Московский патриархат террористической структурой

Германия вышла на пик банкротств компаний
12 апреля 2024 08:32

Германия вышла на пик банкротств компаний

9 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Бразилии
12 апреля 2024 08:04

9 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Бразилии

Bloomberg: у США нет «плана Б» по оказанию помощи Украине
12 апреля 2024 08:02

Bloomberg: у США нет «плана Б» по оказанию помощи Украине

22% населения ЕС находятся под угрозой бедности
12 апреля 2024 08:01

22% населения ЕС находятся под угрозой бедности

Дуда рассказал, что Польша не может передать Киеву системы Patriot
12 апреля 2024 07:36

Дуда рассказал, что Польша не может передать Киеву системы Patriot

30-тысячный город эвакуируют в Казахстане из-за наводнения
12 апреля 2024 07:23

30-тысячный город эвакуируют в Казахстане из-за наводнения

В ЕС не хватает квалифицированных кадров
12 апреля 2024 07:21

В ЕС не хватает квалифицированных кадров