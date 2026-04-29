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Bloomberg: в ЕС изучают возможность ужесточения условий выдачи кредита Киеву

29 апреля 2026 09:20
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Bloomberg: в ЕС изучают возможность ужесточения условий выдачи кредита Киеву-0

В Брюсселе рассматривают возможность ужесточить критерии получения Киевом кредита на 90 млрд евро, пишет РИА новости со ссылкой на Bloomberg.

При изменении требований некоторый объем средств войдет в зависимость от внедрения определенных налоговых изменений для бизнеса.

Не исключено, что украинская сторона должна будет ввести налог 20% на добавленную стоимость для компаний, осуществляющих деятельность по льготной системе, с годовым доходом более 4 млн гривен.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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