Bloomberg: в ЕС изучают возможность ужесточения условий выдачи кредита Киеву

В Брюсселе рассматривают возможность ужесточить критерии получения Киевом кредита на 90 млрд евро, пишет РИА новости со ссылкой на Bloomberg.

При изменении требований некоторый объем средств войдет в зависимость от внедрения определенных налоговых изменений для бизнеса.

Не исключено, что украинская сторона должна будет ввести налог 20% на добавленную стоимость для компаний, осуществляющих деятельность по льготной системе, с годовым доходом более 4 млн гривен.

Politico: Монтенегру поддержал идею пригласить Путина на G20, вызвав критику в ЕС

Фото: Pinterest