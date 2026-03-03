Bloomberg: у США остается мало времени на разблокировку Ормузского пролива

Успех США в войне с Ираном зависит от скорости разблокирования Ормузского пролива. Таким мнением поделился обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

По его мнению, у Пентагона есть всего несколько дней, иначе последствия для мирового рынка станут критическими.

Через пролив проходит около 20% мировой нефти. При этом возможности хранилищ в Персидском заливе ограничены, и если танкеры не смогут загружаться, добычу придется замедлить. Ирак, вероятно, сделает это первым.

Возможно, Штаты предоставят танкерам военное сопровождение, как это было в 1980-х годах.

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