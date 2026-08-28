Bloomberg: США могут арендовать нефтяные месторождения Венесуэлы на 100 лет

Вашингтон ведет переговоры с Каракасом об аренде ряда венесуэльских нефтяных месторождений с потенциальным сроком соглашения на 100 лет, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

При этом, как отмечают источники информагентства, параметры сделки пока не утверждены и могут быть скорректированы. В случае заключения договора речь пойдет о крайне масштабном вмешательстве США в экономику иностранного государства, указано в материале.

Ранее портал Axios со ссылкой на представителей американской администрации сообщал о продвижении переговоров по передаче части нефтегазовых активов Венесуэлы под контроль США. Согласно публикации, реализация плана позволит более чем удвоить нефтяные резервы Соединенных Штатов. Предмет обсуждений – свыше 10 месторождений, а потенциальный объем добычи оценивается в 90 млн баррелей в сутки.

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