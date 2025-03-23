Bloomberg: США хотят достичь перемирия между РФ и Украиной к Пасхе

США ожидают, что прекращение огня в Украине удастся достичь к 20 апреля, хотя сроки могут быть сдвинуты из-за противоречий между партиями. Об этом пишет ТАСС сообщает Bloomberg.

Ранее российский президент Владимир Путин сказал, что Москва согласна на прекращение военных действий, если это позволит достичь долгосрочного мира.

11 марта в Джидде США и Украины согласовали 30-дневное прекращение огня и восстановление военной помощи.