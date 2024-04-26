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Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции за отказ от использования доллара

26 апреля 2024 09:17
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Советники Дональда Трампа, экс-президента США, рассматривают вопрос о введении санкций в отношении стран, отказывающихся от использования доллара во внешнеэкономической деятельности. Об этом пишет РИА Новости.

Это может быть экспортный режим, обвинения в валютных манипуляциях и тарифы. 

Главной целью являются государства БРИКС, которые стремятся к дедолларизации. Ранее Трамп уже выражал свое несогласие с тем, чтобы отказаться от использования доллара, считая его угрозой для США.

При этом страны BRICS ведут активное развитие своих собственных механизмов финансирования, что беспокоит США и прочие западные государства. С 2024 года в БРИКС вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ.
 

# Международная политика # Дональд Трамп

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