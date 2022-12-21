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Bloomberg: ограничение цен на газ грозит ростом энергокризиса

21 декабря 2022 06:57
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Ограничение цен на газ грозит Европе усилением энергетического кризиса. С такими прогнозами выступили эксперты американского информагентства Bloomberg, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Bloomberg: ограничение цен на газ грозит ростом энергокризиса-1

На этой неделе Европа достигла единого мнения в отношении потолка цен на газ: его установили на уровне 180 евро за мегаватт-час. Закон вступит в силу уже в новом году. Но, по мнению аналитиков, это лишь ухудшит и без того дефицит предложения газа в Европе. В результате чего мировые поставки сократятся, а правительство будет вынуждено ввести норму потребления голубого топлива. В материале отмечается, что потолок цен на газ может быть отменен, если он вызовет неблагоприятные последствия.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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