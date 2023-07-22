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Bloomberg: министр Британии Клеверли отменил поездку в Пекин из-за пропажи китайского коллеги

22 июля 2023 09:41
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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отменил свою поездку в Пекин из-за исчезновения главы МИД Китая Цинь Гана из публичного пространства. Цинь Ган не появлялся на публике уже несколько недель, вызывая разнообразные спекуляции в СМИ, передает агенство Bloomberg, пишет РИА Новости.

Отсутствие главы МИДа КНР значительно повлияло на планы Клеверли, став основной причиной переноса поездки. Пекин и Лондон в настоящее время рассматривают возможные новые даты визита. Официальные комментарии от МИД Великобритании пока не предоставлены. Подчеркивается, что данная ситуация с отложенной поездкой Клеверли в Пекин является примером того, как исчезновение китайского министра иностранных дел отражается на геополитических отношениях.

Ранее власти Китая отменили визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в страну, который должен был состояться 10 июля, и планировалась его встреча с Цинь Ганом и другими китайскими чиновниками.

# Международная политика

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