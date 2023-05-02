Bloomberg: Голливуд стоит на пороге кризиса

По информации издания, уже сейчас Голливуд стоит на пороге кризиса, а к осени ситуация усугубится. Дело в том, что накануне срок действия контракта между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истек. При этом новое соглашение так и не заключили. Кроме того, среди причин забастовок называют низкий уровень зарплат, борьбу за авторские права и улучшение условий работы. Часто проблемы возникают при сотрудничестве с популярными сервисами для стриминга видео.