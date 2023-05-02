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Bloomberg: Голливуд стоит на пороге кризиса

02 мая 2023 06:47
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Новости США. В Голливуде ожидается крупнейшая за последние 15 лет забастовка сценаристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой прогноз опубликовало информагентство Bloomberg. 

Bloomberg: Голливуд стоит на пороге кризиса-1

По информации издания, уже сейчас Голливуд стоит на пороге кризиса, а к осени ситуация усугубится. Дело в том, что накануне срок действия контракта между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истек. При этом новое соглашение так и не заключили. Кроме того, среди причин забастовок называют низкий уровень зарплат, борьбу за авторские права и улучшение условий работы. Часто проблемы возникают при сотрудничестве с популярными сервисами для стриминга видео. 

# Забастовка # Новости США # Фотофакт

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