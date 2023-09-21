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Bloomberg: Египет будет закупать пшеницу в Болгарии и Франции вместо России

21 сентября 2023 09:34
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Египет намерен покупать пшеницу у Франции и Болгарии, отклонив сделку с российской стороной из-за неудовлетворительной цены. Об этом информирует Bloomberg, передает РИА Новости.

Сообщается, что Москву не устроила цена, предлагаемая Каиром. Египет, несмотря на проведенные ранее переговоры о закупке 480 тыс. тонн российской пшеницы, дал право зернотрейдеру Solaris приобретать зерно у любой страны. Это решение согласуется с желанием Египта увеличить свои запасы зерна за счет диверсификации источников импорта.

# Международная политика

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