Блинкен внезапно приехал в Киев, чтобы помочь укрепить оборону

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину призван обсудить дополнительную американскую помощь для укрепления обороны Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Блинкен, который прибыл в Киев с неожиданным визитом, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поговорить о ситуации на поле боя и о том, как повлияет новый пакет помощи США.

Однако, по данным Wall Street Journal, вернуть инициативу на поле битвы может оказаться невозможным из-за ситуации в Харьковской области. Тяжелая ситуация уже вынудила Киев направить в область подкрепление, что может поставить под угрозу и другие участки украинского фронта.

Ситуацию в Харьковской области Зеленский назвал «одной из самых горячих». Русские войска продвинулись вглубь обороны противника и заняли несколько населенных пунктов в данной области.