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Блинкен внезапно приехал в Киев, чтобы помочь укрепить оборону

14 мая 2024 11:23
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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину призван обсудить дополнительную американскую помощь для укрепления обороны Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Блинкен, который прибыл в Киев с неожиданным визитом, проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поговорить о ситуации на поле боя и о том, как повлияет новый пакет помощи США. 

Однако, по данным Wall Street Journal, вернуть инициативу на поле битвы может оказаться невозможным из-за ситуации в Харьковской области. Тяжелая ситуация уже вынудила Киев направить в область подкрепление, что может поставить под угрозу и другие участки украинского фронта. 

Ситуацию в Харьковской области Зеленский назвал «одной из самых горячих». Русские войска продвинулись вглубь обороны противника и заняли несколько населенных пунктов в данной области.

# Международная политика

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