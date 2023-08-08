Блинкен: США решили вопросы России по зерновой сделке, но Москва никак не реагирует

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты урегулировали возникшие у России вопросы по поводу условий зерновой сделки, но со стороны Москвы не поступило никакой ответной реакции, сообщает РИА Новости.

Срок действия зерновой сделки истек 18 июля, когда Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о своем нежелании ее продлевать.

Ранее Президент РФ Владимир Путин отметил, что условия соглашения не выполняются в отношении России, страны Запада не держатся своих обещаний. Путин указывал, что западные государства вывозят большую часть поставляемого украинского зерна в свои страны, а главная цель сделки – поставки зерна в нуждающиеся страны – так и не была реализована.