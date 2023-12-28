Блинкен: США передают последний пакет помощи Украине

По заявлению госсекретаря Блинкена, США отправляют Украине военную гуманитарную поддержку на сумму 250 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Это последняя помощь за 2023 год, и новая поставка помощи ожидается только после того, как Конгресс утвердит дополнительные средства. Помощь предусматривает поставку снарядов для разных систем и 15 млн патронов.

Блинкен настоятельно призвал Конгресс утвердить запрос на 61 млрд долларов для Украины. Ранее Байден просил выделить 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, однако не получил поддержки в Конгрессе. В итоге палата представителей отправилась на каникулы, а Сенат продолжил работу над бюджетом.