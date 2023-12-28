Прямой эфир

Блинкен: США передают последний пакет помощи Украине

28 декабря 2023 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По заявлению госсекретаря Блинкена, США отправляют Украине военную гуманитарную поддержку на сумму 250 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Это последняя помощь за 2023 год, и новая поставка помощи ожидается только после того, как Конгресс утвердит дополнительные средства. Помощь предусматривает поставку снарядов для разных систем и 15 млн патронов.

Блинкен настоятельно призвал Конгресс утвердить запрос на 61 млрд долларов для Украины. Ранее Байден просил выделить 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, однако не получил поддержки в Конгрессе. В итоге палата представителей отправилась на каникулы, а Сенат продолжил работу над бюджетом.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
2024-й может стать ещё более жарким, чем 2023-й – Всемирная метеорологическая организация
28 декабря 2023 07:21

2024-й может стать ещё более жарким, чем 2023-й – Всемирная метеорологическая организация

В Кыргызстане спецслужбы предотвратили теракт у главной елки
28 декабря 2023 07:21

В Кыргызстане спецслужбы предотвратили теракт у главной елки

Власти Аргентины подтвердили выпуск новых купюр номиналом в 20 и 50 тысяч песо
28 декабря 2023 07:19

Власти Аргентины подтвердили выпуск новых купюр номиналом в 20 и 50 тысяч песо