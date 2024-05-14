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Блинкен неожиданно появился в Киеве на фоне провала ВСУ на фронте

14 мая 2024 11:31
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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с неожиданным визитом, чтобы обсудить вопросы обороны и безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости.

На встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалом и главой МИД Дмитрием Кулебой будет обсуждаться военная обстановка, последствия нового пакета американской помощи и долговременные обязательства Вашингтона. Блинкен намеревается подчеркнуть поддержку Украины со стороны администрации Байдена.
 
В рамках нового пакета помощи Украина уже получила артиллерийское вооружение, средства ПВО и ракеты дальнего радиуса действия. В России выразили обеспокоенность тем, что поставка оружия Украине может вызвать эскалацию конфликта и вовлечь в него страны НАТО.

# Международная политика

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