Блинкен неожиданно появился в Киеве на фоне провала ВСУ на фронте

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с неожиданным визитом, чтобы обсудить вопросы обороны и безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости.

На встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалом и главой МИД Дмитрием Кулебой будет обсуждаться военная обстановка, последствия нового пакета американской помощи и долговременные обязательства Вашингтона. Блинкен намеревается подчеркнуть поддержку Украины со стороны администрации Байдена.



В рамках нового пакета помощи Украина уже получила артиллерийское вооружение, средства ПВО и ракеты дальнего радиуса действия. В России выразили обеспокоенность тем, что поставка оружия Украине может вызвать эскалацию конфликта и вовлечь в него страны НАТО.