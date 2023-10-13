Бизнесмены в Латвии не хотят работать с государственными учреждениями

Новости Латвии. Кредит доверия исчерпан. Предприниматели не хотят работать с госучреждениями Латвии. Стремление сотрудничать с ними изъявили менее трети бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные опроса показали, что около 30 % представителей делового мира не воспринимают госучреждения как лидеров общественного мнения. Больше всего претензий у бизнесменов Латвии к инспекции труда и госконтролю. Предприниматели отмечают, что эти и другие учреждения зачастую избегают разъяснений законов и предоставления полезных пояснений.