Прямой эфир

Бизнесмены в Латвии не хотят работать с государственными учреждениями

13 октября 2023 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. Кредит доверия исчерпан. Предприниматели не хотят работать с госучреждениями Латвии. Стремление сотрудничать с ними изъявили менее трети бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесмены в Латвии не хотят работать с государственными учреждениями-1

Данные опроса показали, что около 30 % представителей делового мира не воспринимают госучреждения как лидеров общественного мнения. Больше всего претензий у бизнесменов Латвии к инспекции труда и госконтролю. Предприниматели отмечают, что эти и другие учреждения зачастую избегают разъяснений законов и предоставления полезных пояснений.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны Украины: сотни тысяч призывников уклоняются от мобилизации
13 октября 2023 11:02

Минобороны Украины: сотни тысяч призывников уклоняются от мобилизации

В Германии автомобиль пытался уйти от полицейской проверки и вылетел с дороги – 7 человек погибли
13 октября 2023 11:00

В Германии автомобиль пытался уйти от полицейской проверки и вылетел с дороги – 7 человек погибли

Путин: Израиль имеет право на защиту, но нужны условия для создания независимой Палестины
13 октября 2023 10:50

Путин: Израиль имеет право на защиту, но нужны условия для создания независимой Палестины