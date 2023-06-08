Bild: Зеленский шокирован реакцией ООН и Красного Креста на прорыв Каховской ГЭС

Украинский лидер крайне разочарован и пребывает в шоке из-за того, как Организация Объединенных Наций и Красный Крест отреагировали на чрезвычайное происшествие на Каховской ГЭС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Bild.

Президент Украины обозначил, что серьезные международные структуры или не ответили на запрос о помощи, или завуалированно отказали. Никакой помощи нет, констатировал Зеленский.

ЧП на Каховской гидроэлектростанции случилось в ночь на 6 июня. По информации Кремля, атака была совершена со стороны ВС Украины. В результате обстрелов верхняя часть ГЭС была повреждена, что привело к затоплению населенных пунктов. В срочном порядке людей из зоны бедствия эвакуировали. Ответственность за произошедшее Москва возложила на Киев, назвав случившиеся терактом. По факту произошедшего СК РФ заведено уголовное дело.

По информации российских экстренных служб, более четырнадцати тысяч жилых домов подтоплены после прорыва Каховской ГЭС. Эвакуированы свыше 4,3 тыс. жителей.