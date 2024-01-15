Bild: Германия готовится к войне между НАТО и РФ после поражения ВСУ

Согласно секретному документу, обнародованному изданием Bild, в Германии готовятся к вероятной войне между НАТО и Россией в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.

В «день Х» НАТО собирается перебросить на восток 300 тысяч военных. Как пишет издание, в феврале 2024 года начнется наступление российских войск на ВСУ, которое к июню приведет к тому, что украинская армия отступит. Немецкие военные рассматривают Сувалкский коридор как самое вероятное направление для столкновения.

Однако Россия не раз подчеркивала, что не несет угрозы для стран НАТО, и требует от Запада отказаться от милитаризации континента.