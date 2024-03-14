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BI: США наращивают военные силы в Арктике, чтобы противостоять РФ

14 марта 2024 08:33
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США хотят возродить свой военный потенциал в Арктике, чтобы дать отпор России и Китаю. Об этом пишет РИА Новости, сообщает Business Insider.

После развала СССР и активизации операций на Ближнем Востоке американские военные потеряли арктические навыки. Сейчас США планируют восстанавливать силы, учитывая растущую озабоченность российской и американской активностью в Арктике.

«Теперь силы [США. — прим. ред.] надеются восстановить в Арктике мышцы, которые атрофировались более 20 лет назад»,– пишет издание.

США начали инвестировать в строительство военных сил, умеющих работать в холодном климате, чтобы укрепить свое присутствие в регионе. На Аляске недавно состоялись учения с привлечением восьми тысяч солдат 11-й воздушно-десантной дивизии США и их международных союзников.

NBC News, со ссылкой на Эрика Левеска из Strider Intelligence, сообщает, что Россия, возможно, на десятилетие или более опережает США в освоении Арктики.

# Международная политика

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