Безвизовый режим оставили. Что изменится в отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit?

Лондон и Брюссель договорились об условиях взаимодействия после Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также решено оставить неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству и сбалансированный доступ к морским ресурсам.

Однако Великобритания не согласилась на выработку общих с ЕС позиций по внешней политике и обороне, а также отказалась принимать участие в европейской программе студенческих обменов.