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Безвизовый режим оставили. Что изменится в отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit?

25 декабря 2020 12:52
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Лондон и Брюссель договорились об условиях взаимодействия после Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение подразумевает сохранение безвизового режима и свободной торговли.

Безвизовый режим оставили. Что изменится в отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit?-1

Также решено оставить неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству и сбалансированный доступ к морским ресурсам.

Однако Великобритания не согласилась на выработку общих с ЕС позиций по внешней политике и обороне, а также отказалась принимать участие в европейской программе студенческих обменов.

# Международная политика # Фотофакт

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