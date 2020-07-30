Безработица и резкое падение ВВП. В каких странах отмечают спад в экономике из-за коронавируса?
Новости мира. Крупнейший спад наблюдается в экономике многих стран из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ВВП Австрии во втором квартале снизился на 10,7 % – это худший показатель со времен окончания Второй мировой войны.
Сильнее всего пострадали розничная торговля, спорт, гостиничный и ресторанный бизнес, а также сфера услуг и развлечений. Кроме того, после введения карантинных мер уровень безработицы достиг 12 %. Заработка лишились более 500 тысяч человек.
Похожая ситуация в Германии. Здесь ВВП сократился на 10,1 %. Эксперты связывают это с падением инвестиций и экспорта из-за COVID-19. А по прогнозам французских экспертов, экономика Пятой республики восстановится до прежнего уровня лишь к 2022 году. Правительство уже выделило более 400 млрд евро на различные виды финансовой помощи населению и предприятиям.