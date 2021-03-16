Безопасность вакцины AstraZeneca рассмотрит ВОЗ. Уже 17 стран отказались от использования препарата

Новости мира. Британско-шведская компания AstraZeneca на фоне скандалов сокращает поставки вакцины в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос о ее безопасности рассмотрит ВОЗ. В мире на данный момент официально не зафиксировано ни одной смерти от препаратов против COVID-19.

Тем не менее все чаще поступают сообщения о недомогании пациентов после прививок и даже о летальных исходах. Из-за серьезных побочных эффектов, а именно образования тромбов, страны друг за другом приостанавливают использование AstraZeneca. В списке уже 17 государств.