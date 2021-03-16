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Безопасность вакцины AstraZeneca рассмотрит ВОЗ. Уже 17 стран отказались от использования препарата

16 марта 2021 08:54
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Новости мира. Британско-шведская компания AstraZeneca на фоне скандалов сокращает поставки вакцины в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос о ее безопасности рассмотрит ВОЗ.

В мире на данный момент официально не зафиксировано ни одной смерти от препаратов против COVID-19.

Безопасность вакцины AstraZeneca рассмотрит ВОЗ. Уже 17 стран отказались от использования препарата-1

Тем не менее все чаще поступают сообщения о недомогании пациентов после прививок и даже о летальных исходах. Из-за серьезных побочных эффектов, а именно образования тромбов, страны друг за другом приостанавливают использование AstraZeneca. В списке уже 17 государств.

Безопасность вакцины AstraZeneca рассмотрит ВОЗ. Уже 17 стран отказались от использования препарата-4

В Эстонии выявили около 500 случаев побочных реакций на эту вакцину, в Германии – 7, а в Норвегии вскоре после прививки умер медик.

# Коронавирус # Фотофакт

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