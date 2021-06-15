Безопасность будут обеспечивать 3000 силовиков. Меньше суток до переговоров Путина и Байдена в Женеве

Меньше суток остается до главной международной встречи 2021 года. Уже 16 июня в 14:00 по минскому времени состоятся переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безопасность на вилле Ла Гранж будут обеспечивать около 3000 силовиков. И в Москве, и в Вашингтоне крайне осторожно говорят об ожиданиях от встречи, подчеркивая, что не стоит рассчитывать на какой-то прорыв. Тем для обсуждения назрело много – это пандемия, экология, климат, кибербезопасность. Кроме того, затронут события в Беларуси, Нагорном Карабахе, ядерную программу Ирана и ситуацию в Афганистане.

По мнению экспертов, переговоры в первую очередь выгодны и нужны американскому лидеру. И таким образом от имени всей западной цивилизации Байден вступает в диалог с очень сложным, как он считает, противником. Здесь же политологи упоминают историю с самолетом Ryanair и блогером Протасевичем. По их мнению, она была затеяна Западом для того, чтобы был отработан беспроигрышный, по их мнению, ход, когда при необходимости восстановления диалога с Россией была бы использована белорусская карта в виде некого громоотвода.