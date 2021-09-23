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Беженцы из Гаити после депортации из США ищут приют в Мексике

23 сентября 2021 06:31
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Гаитяне ищут убежище в Мексике. После того как власти США начали массовую депортацию беженцев, люди были вынуждены искать новый приют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беженцы из Гаити после депортации из США ищут приют в Мексике-1

Сейчас временный лагерь находится недалеко от границы Соединенных Штатов.  

Беженцы из Гаити после депортации из США ищут приют в Мексике-4

Семьи с маленькими детьми были вынуждены бежать из страны из-за сильного землетрясения в середине августа.  

Беженцы из Гаити после депортации из США ищут приют в Мексике-7

В результате подземных толчков на Гаити погибли почти 2 000 человек.  

Беженцы из Гаити после депортации из США ищут приют в Мексике-10

Более 60 тысяч домов полностью разрушены, еще десятки тысяч зданий получили повреждения. В свою очередь, власти Мексики стараются всячески помочь гаитянам.  

Беженцы из Гаити после депортации из США ищут приют в Мексике-13

Организованы автобусные рейсы, которые отвозят мигрантов от границы с США и доставляют желающих обратно в их страны. Красный Крест и организация «Врачи без границ» оказывают беженцам медицинскую и гуманитарную помощь. 

# Беженцы # Фотофакт

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