Беженцы из Гаити после депортации из США ищут приют в Мексике

Гаитяне ищут убежище в Мексике. После того как власти США начали массовую депортацию беженцев, люди были вынуждены искать новый приют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гаитяне ищут убежище в Мексике. После того как власти США начали массовую депортацию беженцев, люди были вынуждены искать новый приют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас временный лагерь находится недалеко от границы Соединенных Штатов.
Семьи с маленькими детьми были вынуждены бежать из страны из-за сильного землетрясения в середине августа.
В результате подземных толчков на Гаити погибли почти 2 000 человек.
Более 60 тысяч домов полностью разрушены, еще десятки тысяч зданий получили повреждения. В свою очередь, власти Мексики стараются всячески помочь гаитянам.
Организованы автобусные рейсы, которые отвозят мигрантов от границы с США и доставляют желающих обратно в их страны. Красный Крест и организация «Врачи без границ» оказывают беженцам медицинскую и гуманитарную помощь.