Беженцы из Гаити после депортации из США ищут приют в Мексике

Гаитяне ищут убежище в Мексике. После того как власти США начали массовую депортацию беженцев, люди были вынуждены искать новый приют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас временный лагерь находится недалеко от границы Соединенных Штатов.

Семьи с маленькими детьми были вынуждены бежать из страны из-за сильного землетрясения в середине августа.

В результате подземных толчков на Гаити погибли почти 2 000 человек.

Более 60 тысяч домов полностью разрушены, еще десятки тысяч зданий получили повреждения. В свою очередь, власти Мексики стараются всячески помочь гаитянам.