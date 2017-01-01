Беженцы, «Брексит», авиакатастрофы, теракты и новый президент США: лучшее и худшее в мире за 2016 год

Мирский замок – знаменитое оборонительное сооружение. Толщина стен – до 3 метров . Как сказали бы сегодня, отвечает вызовам времени. Но это в средние века. А какие вызовы и угрозы нам диктует новое время? В уходящем году Беларусь принимает современную редакцию Военной доктрины, конечно же, с оглядкой на ситуацию в мире – беженцы в Европе, конфликт в Украине, война в Сирии и многое другое, чем еще отметился 2016-й.

Столь тяжелый год не мог закончиться на более минорной ноте. Роковое стечение обстоятельств, ошибка пилотирования или же механическая поломка. 70 секунд полета на высоте 250 метров – и российский Ту-154 пропадает с радаров, а затем и в глубинах Черного моря. На борту авиалайнера сплошь цвет нации: ансамбль имени Александрова, офицеры, наши коллеги тележурналисты и знаменитая «Доктор Лиза» – она помогала детям в горячих точках. Погибли всего 92 человека – на борту не выжил никто. Черный день не только для России, но и нашей страны. Обломки трагедии отозвались болью и утратой в сердцах белорусов.

В знак солидарности в Беларуси приспущены флаги. Президент объявляет минуту молчания.

Экипаж Ту-154 летел в Сирию – поздравлять военных с Новым годом.

А в арабской республике – самый ожесточенный, и в то же время переломный год. Сирийская армия при участии Коалиции освобождает Алеппо – крупнейший город региона отбит у исламистов.

Их нескончаемые потоки. Они убежали от войны, но посеяли еще большую сумятицу в европейских рядах. Весна 2016 года прошла в Старом Свете под знаком беженцев. Сотни тысяч нелегалов плыли к лучшей доле на самодельных лодках. Прорывались через греческие заборы и европейские устои. И все-таки дошли до Берлина. Немцы, как и все европейцы, недовольны, ведь кормить нелегалов приходится именно из их кошельков.

Параллельно с этим над регионом восходит солнце с кровавым отливом – от Брюсселя до Анкары гремят теракты.

В этих терактах погибает свыше тысячи человек. Раненых и покалеченных – в разы больше. Белорусов в печальных списках нет. Спокойно и на нашей границе – любые нелегальные действия пресекаются на корню.

Минские соглашения по Украине, хоть и медленно, но выполняются – на Донбассе также относительно тихо. А для Беларуси, к счастью, размах високосного маятника не долетел.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сие лихолетья и несчастья минули нашу страну. Мы, по большому счету, не прикоснулись к допинговым скандалам, да и те политические события, связанные с именем Дональда Трампа (а это фактически политический переворот в такой империи), нас миновали.

Дональд Трамп – новый президент США. Наглая ухмылка, миллиарды на счетах и репутация скандалиста – с таким героем, вопреки всему и демократам, входят в 2017 год Соединенные Штаты.

Буря и накал страстей после уставшего Обамы. Он обещает перевернуть вверх дном Белый дом, перекроить внешнюю политику США, а в советниках у него собственный зять – потомок белорусских партизан.

Но тремя месяцами ранее мир заучивает новое понятие – «Брексит».

Британия снова страна рок-н-ролла. Праздник от развода с ЕС предполагается без похмелья – расставание с Брюсселем обойдется Лондону в 40 миллиардов евро, но это проблемы будущих британцев – из марта 2017 года. А здесь и сейчас, в июне 2016-го, не выдержав результатов референдума, говорит «гудбай» и премьер Кэмерон.

После с политической шахматной доски уйдет итальянец Маттео Ренци – тоже референдум подвел. Последнее весеннее танго в Париже ждет Франсуа Олланда. И остается лишь одна дамка – фрау Меркель обещала бороться за пост канцлера даже на фоне миграционных скандалов. И для Беларуси тайны брюссельского двора значат одно – отношения с чистого листа.

Панамское досье, китайский юань в качестве резервной валюты в МВФ. Снятие санкций с Ирана и, как следствие, гадание на нефтяной гуще. Лишь к концу года символ достатка многих стран устаканился в цене – помогли соглашения картеля ОПЕК о сокращении добычи.

Но было за последние 12 месяцев, конечно же, и хорошее: в Колумбии заключен мирный договор – война между правительством и повстанцами шла 50 лет. Впервые в истории встретились лидеры православной и католической церквей. Музыкант Боб Дилан совершенно неожиданно получил Нобелевскую премию по литературе. Закончились 22 года ожидания и для Леонардо ДиКаприо – ему вручили первый в карьере Оскар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

2016 год получился своенравным и непредсказуемым, что делает наше завтра еще интереснее.