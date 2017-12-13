Бездомный вынес из офиса аэропорта Шарль-де-Голь 300 тысяч евро

Новости Франции. Французские правоохранители разыскивают бездомного, который вынес из аэропорта Шарль-де-Голь 300 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина европейской внешности входит в незапертый офис компании, занимающейся операциями с наличными деньгами. Уже через минуту похититель покинул помещение с двумя полными купюр мешками и скрылся.