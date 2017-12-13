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Бездомный вынес из офиса аэропорта Шарль-де-Голь 300 тысяч евро

13 декабря 2017 15:54
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Новости Франции. Французские правоохранители разыскивают бездомного, который вынес из аэропорта  Шарль-де-Голь 300 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бездомный вынес из офиса аэропорта Шарль-де-Голь 300 тысяч евро-1

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина европейской внешности входит в незапертый офис компании, занимающейся операциями с наличными деньгами. Уже через минуту похититель покинул помещение с двумя полными купюр мешками и скрылся.

Бездомный вынес из офиса аэропорта Шарль-де-Голь 300 тысяч евро-4

# Фотофакт # Кража

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