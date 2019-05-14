Бездомный решил погреться и устроил коллапс на железной дороге в Брюсселе

Новости Бельгии. Коллапс на железной дороге в Брюсселе. На одном из участков загорелись электрокабели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел из-за действий бездомного. В прохладную погоду он решил согреться и развел огонь вблизи путей. Пламя перекинулось на провода, а потом и на электроаппаратуру. В результате движение поездов полностью остановилось, заблокированными оказались два главных вокзала бельгийской столицы.