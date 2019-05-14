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Бездомный решил погреться и устроил коллапс на железной дороге в Брюсселе

14 мая 2019 12:18
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Новости Бельгии. Коллапс на железной дороге в Брюсселе. На одном из участков загорелись электрокабели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бездомный решил погреться и устроил коллапс на железной дороге в Брюсселе-1

Инцидент произошел из-за действий бездомного. В прохладную погоду он решил согреться и развел огонь вблизи путей. Пламя перекинулось на провода, а потом и на электроаппаратуру. В результате движение поездов полностью остановилось, заблокированными оказались два главных вокзала бельгийской столицы.

Бездомный решил погреться и устроил коллапс на железной дороге в Брюсселе-4

На месте инцидента работают специалисты. На некоторых путях движение уже восстановлено.

# Необычное # Фотофакт

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