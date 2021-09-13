Без ПЦР не пускают даже в транспорт. Греция ввела жёсткие ограничения для непривитых от коронавируса граждан

Новости Греции. В Греции ввели новые жесткие ограничения для непривитых от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 13 сентября им запрещено посещать кафе, рестораны, все развлекательные заведения.

У них появились серьезные проблемы и с передвижением. Отныне невакцинированных жителей не будут пускать в транспорт без ПЦР-теста. В стране неоднократно проходили многотысячные акции протеста против этого решения правительства, но, как видно, безрезультатно.