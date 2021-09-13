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Без ПЦР не пускают даже в транспорт. Греция ввела жёсткие ограничения для непривитых от коронавируса граждан

13 сентября 2021 20:55
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Новости Греции. В Греции ввели новые жесткие ограничения для непривитых от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 13 сентября им запрещено посещать кафе, рестораны, все развлекательные заведения.

Без ПЦР не пускают даже в транспорт. Греция ввела жёсткие ограничения для непривитых от коронавируса граждан-1

У них появились серьезные проблемы и с передвижением. Отныне невакцинированных жителей не будут пускать в транспорт без ПЦР-теста. В стране неоднократно проходили многотысячные акции протеста против этого решения правительства, но, как видно, безрезультатно.

# Вакцинация # Фотофакт

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