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Бетонный мост смыло штормом в Новой Зеландии: видеофакт

27 марта 2019 09:19
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Новости Новой Зеландии. Сильный шторм смыл бетонный мост в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бетонный мост смыло штормом в Новой Зеландии: видеофакт-1

Непогода обрушилась на западное побережье страны в конце минувшей недели. Из-за сильных наводнений в регионе был объявлен режим чрезвычайного положения.

Бетонный мост смыло штормом в Новой Зеландии: видеофакт-4

Движение автомобилей на некоторых участках дороги перекрыто. По прогнозам синоптиков, шторм продлится еще сутки. Местным жителям рекомендуют не выходить на улицу. Информации о пострадавших нет.

Бетонный мост смыло штормом в Новой Зеландии: видеофакт-7

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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