Бетонный мост смыло штормом в Новой Зеландии: видеофакт

Новости Новой Зеландии. Сильный шторм смыл бетонный мост в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Новой Зеландии. Сильный шторм смыл бетонный мост в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода обрушилась на западное побережье страны в конце минувшей недели. Из-за сильных наводнений в регионе был объявлен режим чрезвычайного положения.
Движение автомобилей на некоторых участках дороги перекрыто. По прогнозам синоптиков, шторм продлится еще сутки. Местным жителям рекомендуют не выходить на улицу. Информации о пострадавших нет.