Бетонный мост смыло штормом в Новой Зеландии: видеофакт

Новости Новой Зеландии. Сильный шторм смыл бетонный мост в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода обрушилась на западное побережье страны в конце минувшей недели. Из-за сильных наводнений в регионе был объявлен режим чрезвычайного положения.