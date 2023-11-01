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Беспрецедентная забастовка автозаводчан в США дала результат – рабочим поднимут зарплаты

01 ноября 2023 20:48
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Новости США. Рабочие одержали победу в трудовом споре на американских автозаводах. Компромисс найден: в Штатах объявили о решении вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспрецедентная забастовка автозаводчан в США дала результат – рабочим поднимут зарплаты-1

Автогиганты заключили соглашение с профсоюзом, согласно которому доходы сотрудников в ближайшие четыре года увеличатся на 25 %. При этом более опытные сотрудники смогут получать еще больше – примерно на треть. Напомним, забастовка работников автозаводов длилась около шести недель. В ней приняли участие 45 тысяч человек. Стачку назвали беспрецедентной. Такого США не видели 88 лет.

# Забастовка # Новости США # Фотофакт

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