Беспрецедентная забастовка автозаводчан в США дала результат – рабочим поднимут зарплаты

Новости США. Рабочие одержали победу в трудовом споре на американских автозаводах. Компромисс найден: в Штатах объявили о решении вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автогиганты заключили соглашение с профсоюзом, согласно которому доходы сотрудников в ближайшие четыре года увеличатся на 25 %. При этом более опытные сотрудники смогут получать еще больше – примерно на треть. Напомним, забастовка работников автозаводов длилась около шести недель. В ней приняли участие 45 тысяч человек. Стачку назвали беспрецедентной. Такого США не видели 88 лет.