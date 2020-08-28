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Беспорядки в США: 17-летнего парня обвиняют в убийстве

28 августа 2020 08:27
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Новости США. 17-летнему подростку, стрелявшему во время протестов в американском Кеноша, предъявили обвинения в убийстве и попытке убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, жертвами атаки стали два человека, еще один получил ранение.

Беспорядки в США: 17-летнего парня обвиняют в убийстве-1

Беспорядки в США: 17-летнего парня обвиняют в убийстве-3

Город охвачен массовыми беспорядками уже несколько суток. Причиной послужило скандальное задержание афроамериканца, которому правоохранители несколько раз выстрелили в спину.

Беспорядки в США: 17-летнего парня обвиняют в убийстве-6

Демонстранты устраивают на улицах погромы: бьют витрины магазинов, поджигают здания и автомобили, а также бросают в полицейских бутылки и файеры. В ответ на это стражи порядка применяют силу: резиновые пули и слезоточивый газ.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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