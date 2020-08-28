Беспорядки в США: 17-летнего парня обвиняют в убийстве

Новости США. 17-летнему подростку, стрелявшему во время протестов в американском Кеноша, предъявили обвинения в убийстве и попытке убийства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, жертвами атаки стали два человека, еще один получил ранение.

Город охвачен массовыми беспорядками уже несколько суток. Причиной послужило скандальное задержание афроамериканца, которому правоохранители несколько раз выстрелили в спину.