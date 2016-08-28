Беспорядки в Одесской области: жители деревни Лощиновка громили дома цыганской общины после убийства ребенка

Новости Украины. Жители Одесской области устроили беспорядки из-за убийства ребенка. В селе Лощиновка сотни человек громили дома местной цыганской общины. Остановить бесчинства смогли лишь полицейские. Правда, и сейчас обстановка в деревне крайне напряженная.

Поводом для этих беспорядков стало найденное тело восьмилетней девочки на окраине населенного пункта. В селе прошел слух, что убийство совершил один из цыган. На их общину народ свой гнев и направил. И за последние часы ситуация стала лишь запутанней – у следствия на руках появились доказательства, что сделал это местный житель. Ему 20 лет и он не имеет отношения к каким либо нацменьшинствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.