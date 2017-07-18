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Беспорядки в Гамбурге во время саммита «Большой двадцатки» обошлись Германии в 12 млн долларов

18 июля 2017 14:37
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Новости Германии. 12 миллионов евро – примерно во столько обошлись демонстрации в Гамбурге во время саммита «Большой двадцатки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб, нанесенный протестующими городу, подсчитал союз страховщиков. В сумму вошли разбитые автомобили, жилые здания и предприятия.

Напомним, саммит G20 проходил в Гамбурге 7-8 июля и сопровождался массовыми акциями протеста и беспорядками. Были задержаны более 200 человек. Арестованным может грозить до 10 лет тюрьмы за сопротивление полиции.

# Массовые беспорядки

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