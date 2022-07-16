Бесполезная защита. Словения сносит забор от мигрантов на границе с Хорватией

Словения признала бесполезным забор от мигрантов на границе с Хорватией и начала его снос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заграждение установили еще во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году, оно охватывало около трети границы между двумя странами, а точнее – 200 километров. С начала 2022 года поток нелегальных мигрантов в Словению увеличился, что демонстрирует бесполезность сооружения. Более того, из-за наличия барьера многие беженцы выбирали более опасные маршруты для въезда в страну, что не раз приводило к трагедии.