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Бесполезная защита. Словения сносит забор от мигрантов на границе с Хорватией

16 июля 2022 07:23
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Словения признала бесполезным забор от мигрантов на границе с Хорватией и начала его снос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесполезная защита. Словения сносит забор от мигрантов на границе с Хорватией-1

Заграждение установили еще во время миграционного кризиса в Европе в 2015 году, оно охватывало около трети границы между двумя странами, а точнее – 200 километров. С начала 2022 года поток нелегальных мигрантов в Словению увеличился, что демонстрирует бесполезность сооружения. Более того, из-за наличия барьера многие беженцы выбирали более опасные маршруты для въезда в страну, что не раз приводило к трагедии.

# Международная политика # Фотофакт

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