Беспохмельный алкоголь изобрёл британский профессор

Новости Великобритании. Британский ученый изобрел алкоголь, не вызывающий похмелья. Уже в течение пяти лет продукт может появиться на прилавках магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 40 лет назад, во время изучения влияния алкоголя на рецепторы человека, профессор разработал синтетический спирт, который пьянит, однако не вызывает интоксикации. Пока он имеет не очень приятный вкус, однако ученый работает над усовершенствованием формулы. К созданию «беспохмельного» напитка присоединились специалисты-диетологи.