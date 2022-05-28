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Бесплатный проезд для беженцев отменят некоторые европейские страны

28 мая 2022 09:11
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Экономическая ситуация вынуждает считать деньги европейские страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С лета бесплатный проезд в транспорте для беженцев из Украины отменят Германия, Польша, Болгария, Швейцария и Чехия.

Бесплатный проезд для беженцев отменят некоторые европейские страны-1

35 тысяч украинских беженцев выселят из отелей в Болгарии за три дня. Подробнее здесь.

# Беженцы # Фотофакт

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