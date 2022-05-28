Бесплатный проезд для беженцев отменят некоторые европейские страны

Экономическая ситуация вынуждает считать деньги европейские страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С лета бесплатный проезд в транспорте для беженцев из Украины отменят Германия, Польша, Болгария, Швейцария и Чехия.
Экономическая ситуация вынуждает считать деньги европейские страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С лета бесплатный проезд в транспорте для беженцев из Украины отменят Германия, Польша, Болгария, Швейцария и Чехия.
35 тысяч украинских беженцев выселят из отелей в Болгарии за три дня. Подробнее здесь.